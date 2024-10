O Chefe de Estado angolano autorizou a assinatura de três empréstimos que ascendem a mais de 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos. O valor mais alto, mil milhões, diz respeito a um acordo-quadro com a Coreia do Sul, destinado à cobertura financeira de projectos de investimento público em vários sectores.

O segundo financiamento, junto do Export-Import Bank of Korea (KEXIMBANK), é no valor global de 59 milhões de dólares, e servirá, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, para a cobertura do projecto de remodelação e reconstrução do centro de processamento e distribuição de pescado da Empresa Distribuidora dos Produtos da Pesca (EDIPESCA).

Já o terceiro, no valor de 500 milhões de dólares, é celebrado com o Banco Mundial e trata-se do "Segundo Programa de Empréstimo para uma Política de Desenvolvimento de Diversificação, Crescimento Verde, Resiliente e Inclusivo em Angola".

Em todos os despachos é delegada competência na ministra das Finanças para negociar e assinar os acordos de financiamento e toda a documentação relacionada com eles relacionada, em nome e representação da República de Angola.