Depois de, em Maio do ano passado, o Presidente ter autorizado a contratação emergencial para a empreitada de concepção e recuperação da fundação de apoio intermédio da ponte sobre o Rio Mucoso, na Estrada Nacional EN-321, troço Cassoalala/Dondo, no município de Cambambe, província do Kuanza-Norte, pelo valor global de 379,5 milhões de kwanzas (429 mil USD), agora, deu o aval para um ajuste directo no valor de mais de 750 mil dólares para a reparação do aterro do acesso norte à mesma ponte. Valores somados atingem mais de 1,1 milhões USD.

Segundo o documento assinado pelo Chefe de Estado, são indispensáveis medidas urgentes para a reparação do acesso à ponte sobre o Rio Mucoso e por isso é necessária "a adopção de um procedimento mais célere e expedito para a reparação do acesso e da consequente reposição da circulação rodoviária no mais curto espaço de tempo possível."

As verbas a utilizar nesta empreitada são do Fundo Rodoviário e Obras de Emergência (FROE).

No mesmo despacho, João Lourenço autoriza igualmente a contratação de serviços de fiscalização da empreitada pelo valor de 16,9 milhões de kwanzas, delegando no ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do ajuste emergencial, incluindo a celebração e a assinatura dos respectivos contratos.

É também autorizada a inscrição dos projectos no Programa de Investimento Público (PIP) 2024.