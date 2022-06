O Banco Angolano de Investimento (BAI) foi esta quinta-feira admitido na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), tornando-se assim na primeira sociedade de capital aberto, representada por 10 por cento das suas acções agora privatizadas, no âmbito do Programa de Privatizações (Propriv).

A cerimónia, que decorreu num dos hotéis de Luanda, aconteceu no âmbito da concretização do despacho presidencial 201/21, de 23 de Novembro, que aprova a privatização das acções do maior banco comercial angolano em activos, detidos indirectamente pelo Estado, por via da Sonangol e da ENDIAMA.

"O resultado desta operação permitiu a arrecadação de mais de 40 mil milhões de kwanzas, num ambiente de grande concorrência", revelou o ministro de Estado para a coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que presidiu o acto.

"Houve mais de 2.800 ordens de subscrição, que permitiram abarcar 842 investidores, correspondendo a uma procura acima de 150% do montante total da oferta", assinalou o governante, considerando esta operação "positiva e encorajadora".

Segundo o ministro, a partir de agora as acções do Banco BAI estarão disponíveis para negociação no mercado da Bolsa da BODIVA, reafirmando o papel do mercado de capitais angolano como um mecanismo transparente e eficiente para o financiamento das empresas, num ambiente de negócios mais apelativo e inclusivo junto da comunidade empresarial nacional e estrangeira.

Ainda no âmbito da implementação do Programa de Privatizações (Propriv) prevê-se a alienação em bolsa de participações sociais do Estado noutras empresas de referência nacional, nomeadamente, o Banco Caixa Geral de Angola, a TV Cabo Angola e a Sonangalp.

"Lançamos, por fim, um repto para que as demais empresas dinamizadoras da economia nacional olhem para a Bolsa de Valores como uma ferramenta e oportunidade para, de forma eficiente, conseguirem o financiamento de que precisam e assim assegurar e alimentar o nosso mercado de capitais e o "Luanda Stock Index", que agora nasce", concluiu Manuel Nunes Júnior.

Testemunharam o evento, para além da ministra das Finanças, Vera Daves, o governador da província do Namibe, Archer Mangueira, o presidente do Conselho da Administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado IGAPE, Patrício Vilar, os presidentes da Comissão Executiva do BAI, Luís Lelis e da BODIVA, Valter Pacheco.