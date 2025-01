Os nove bancos do grupo de Instituições Financeiras Bancárias de Importância Sistémica Doméstica (D-SIBs, na sigla inglesa), mantêm a obrigatoriedade de fixar reservas adicionais de capital entre 1% e 2% em Janeiro de 2025, determina o Banco Nacional de Angola.

Trata-se dos bancos Angolano de Investimentos (BAI), Fomento Angola (BFA), Standard Bank de Angola (SBA), Banco BIC, Banco de Poupança e Crédito (BPC), Millennium?Atlântico (BMA), Económico (BE), Keve e o de Comércio e Indústria (BCI).

Bancos sistémicos são instituições financeiras de grande dimensão cuja falência pode comprometer a economia de um Pais, região, ou mesmo para o sistema financeiro internacional.

Por essa razão, o regulador (BNA) definiu, sob forma de lei, a retenção de um cativo designado por reserva obrigatória para salvaguardar quaisquer falhas e colapsos.

No mês de Janeiro, o BAI e o BFA são obrigados a manter como reserva obrigatória 2% junto do banco central, enquanto o Standard Bank Angola (SBA), Banco BIC, BPC e BMA estão obrigados a reter 1,5%.

Os outros três (Económico, Keve e BCI) ficam obrigados a uma reserva de 1%.

Reservas obrigatórias, que permitem regular os níveis de liquidez no sistema bancário e aumentar a eficiência dos instrumentos de transmissão de política monetária, são igualmente conhecidas como Disponibilidades Mínimas de Caixa, e visam estabilizar as taxas de juro do mercado monetário.

Sobre a maturidade overnight nas operações do banco central, está fixada uma taxa de 21,84 por cento.