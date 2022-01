O Presidente da República nomeou, esta segunda-feira, seis administradores não executivos para integrarem o conselho de administração do Banco Nacional de Angola (BNA). Três deles vão fazer parte de um comité de auditoria com responsabilidades nos mecanismos de controlo interno de que o banco central dispõe.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, foram nomeados Álvaro Teixeira Costa Fernão, Clarisse dos Anjos Mendes Figueira e Daniela Naulila de Almeida Simão.

Foram igualmente nomeados Hermenegildo Oseias Fernando Cachimbombo, Jaime Joaquim Pedro Fortunato e Luís Manuel Neves.

Na sexta-feira, o governador do BNA, José de Lima Massano, anunciou que o banco central BNA ia passar a ter um conselho de administração com funções de supervisão das acções da própria instituição e que estes seriam maioritariamente não executivos, ou seja, dos 11 membros que compõem o colégio apenas cinco são executivos.

Lima Massano anunciou que estaria para breve a nomeação dos administradores não executivos da instituição

"Os administradores não executivos têm responsabilidades sobre a aprovação das contas, das políticas gerais de gestão do próprio banco, a escolha do auditor externo", afirmou, acrescentando que estes vão ainda opinar sobre a movimentação de quadros no BNA.

"Três destes administradores não executivos compõem um comité de auditoria com responsabilidades nos mecanismos de controlo interno de que o banco dispõe" afirmou, salientando que a acção de supervisão do BNA sairá reforçada com este modelo de conselho com características de supervisão.

"Teremos depois um comité executivo que cuidará do dia-a-dia do banco e naturalmente a política, o comité de política monetária, o de estabilidade financeira e outros" aclara.

Quanto ao papel do governador do BNA, esclareceu Lima Massano, continua a ser um órgão do banco central que representa o banco central, preside as comissões de que faz parte, incluindo o conselho de administração.

"Mas ele sendo administrador executivo está em condição de minoria, pois a maioria é constituída por administradores não executivos que exercem a função de controlo" reforçou.