O jornal Expansão diz que esta opção do Banco Central, e regular do sistema financeiro nacional, surge depois de vários anos em que a situação do Banco Económico se foi arrastando sem uma intervenção directa do BNA.

"Estão a ser dados os primeiros passos para que o banco central possa anunciar um plano de resolução para a instituição bancária. O Expansão confirmou junto dos intervenientes do processo que foi contratada uma entidade independente que está a fazer um estudo sobre a situação do banco, e que servirá de base para a implementação das medidas de resolução que estão previstas na Lei das Instituições Financeiras, art.º 251", diz ainda o jornal.

As medidas de resolução previstas na lei passam por "alienação parcial ou total da actividade a outra instituição autorizada a desenvolver a actividade em causa", similar ao que se passou em Portugal no processo BES com a criação do Novo Banco, "transferência, parcial ou total, da actividade a uma ou mais instituições bancárias de transição", "segregação e transferência parcial ou total da actividade para veículos de gestão de activos" e "recapitalização interna "bail-in"".