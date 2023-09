"Os Serviços de Inteligência Externa devem estar de olhos bem abertos para tudo quanto se passa no mundo, sobretudo em termos de segurança e estabilidade dos países", orientou João Lourenço no passado dia 30 de Agosto, quando conferiu posse à directora-geral adjunta dos Serviços de Inteligência Externa (SIE), Teresa Bento da Silva, no Palácio da Cidade Alta, na presença dos directores dos três Serviços de Inteligência. Reforçou o discurso dizendo que "acabámos de ser surpreendidos, na madrugada de ontem, com a instabilidade que reina no Gabão". Em outras palavras, João Lourenço deixou o recado de que os Serviços de Inteligência são a primeira linha de defesa e segurança de um país, devendo estar atentos, preparados e vigilantes.