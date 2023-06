Antes da alteração do actual preço dos combustíveis, o Estado gastava em subvenções 1,4 biliões Kz, dos quais 480 mil milhões com a gasolina, 32 mil milhões com o petróleo iluminante e 150 mil milhões com gás butano.

Dados compilados e analisados pelo Novo Jornal atestam que, por mês, o Governo vai gastar, em todo o País, mais de 8,6 mil milhões de kwanzas, subvencionando a gasolina dos serviços de táxi, táxis ocasionais (vulgo gira-bairros), moto-táxis e embarcações de pesca, por via da atribuição de cartões de combustível, sendo que, até ao final do ano, está prevista despesa para este fim no valor de 52 mil milhões Kz, o equivalente a 84,5 milhões de dólares.

Só com o serviço de táxi, conhecido por "azul e branco", diariamente, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) prevê disponibilizar aos 18.533 táxis a serem licenciados "saldo" de 129,7 milhões Kz em cartões multicaixas, para abastecerem gasolina nas bombas, o que significa que mensalmente os referidos taxistas vão consumir dos cofres públicos mais de 3 mi mil milhões de kwanzas em subvenção e, no final do ano, terão benefício na ordem dos 18,7 mil milhões.

Dito de outra forma, diariamente, cada condutor de "azul e branco" licenciado beneficiará de bonificação de gasolina correspondente a sete mil kwanzas, o que significa que mensalmente receberá de subvenção 168 mil Kz, correspondentes a 560 litros de gasolina/mês, calculou o NJ os dados disponibilizados pelo administrador do IGAPE, Raimundo Santa Rosa.

