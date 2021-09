Durante dois dias, hoje e na sexta-feira, reúnem-se no Centro de Conferências de Talatona dezenas de individualidades, incluindo ministros africanos do sector da energia e representantes das multinacionais petrolíferas para o evento de alto nível em que vai estar em destaque a indústria de petróleo e gás em Angola, o segundo maior produtor da Africa subsaariana

"O objectivo deste evento é fomentar e promover oportunidades do sector de petróleo e gás em Angola que entendemos como motor do desenvolvimento económico, juntando os grandes líderes das indústrias às empresas e instituições públicas", disse à Lusa o director internacional de conferência da Energy Capital & Power (ECP), entidade que promove o evento

Este ano, "procuramos atrair as atenções de países vizinhos que são também produtores", continuou o responsável, indicando que estarão presentes s ministros dos Hidrocarbonetos da República Democrática do Congo e do Congo, entre outros, numa "tentativa de criar sinergias" entre estas regiões e desenvolver estratégias além-fronteiras para o desenvolvimento do sector.

Outro dos objectivos é "atrair directamente os investidores" para Angola e debater questões com o combate ao declínio da produção e a transição energética.

Além de governantes, estarão presentes responsáveis de empresas energéticas como a francesa Total, a britânica BP e a italiana Eni, a norte-americana Exxon, a companhia estatal Sonangol e representantes do sector financeiro, entre outros.

A plataforma de investimento EPC está também a produzir um relatório de investimento que se vai debruçar sobre os temas mais relevantes do sector, que deverá ser lançado no segundo trimestre de 2022, para guiar os investidores sobre assuntos como "a resiliência do mercado no pós covid-19, o desenvolvimento de campos marginais, estratégias de monetização de gás, a expansão de 'downstream', técnicas de produção avançadas, bem como o conteúdo local e a capacitação doméstica", informa a promotora do evento num comunicado.

Na frente internacional, a ECP está a trabalhar com as autoridades angolanas para levar delegações angolanas de alto nível a grandes palcos internacionais, incluindo o Fórum de Energia EUA-África (USAEF) da ECP, que decorre de 4 a 5 de outubro em Houston (Estados Unidos) e a African Energy Week (AEW), que acontece de 9 a 12 de novembro de 2021 na Cidade do Cabo, África do Sul, organizada pela Câmara Africana de Energia.