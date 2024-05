O procedimento dinâmico electrónico (leilão) é feito via plataforma de compras públicas e destina-se à aquisição de 20 viaturas distribuídas por cinco lotes. O valor estimado do contrato é de 1,8 mil milhões de kwanzas (cerca de 2,2 milhões de dólares), com IVA incluído.

O primeiro lote é para aquisição de nove viaturas, num total estimado em 1,1 mil milhões de kwanzas, ou seja 1,4 milhões de dólares. Contas feitas, cada carro custará mais de 156 mil dólares.

O segundo lote destina-se à compra de quatro viaturas, pelo valor total de 330 milhões de kwanzas (393,3 mil USD), o que faz com que cada carro ronde os 98 mil USD.

Também o terceiro lote se destina à aquisição de quatro viaturas, num valor total de 206,8 milhões de kwanzas (246,4 mil USD), ou seja, cada viatura andará pelos 61 mil USD).

O quarto lote é para obtenção de uma única viatura, no valor de 75,6 milhões de kwanzas (90,1 mil dólares).

O quinto e último lote está reservado à compra de duas viaturas, as mais baratas destas 20, pelo valor total de 99,4 milhões de kwanzas (118,4 mil USD), o que significa que cada carro custará perto de 59 mil dólares.

O concurso não está aberto a entidades estrangeiras e as inscrições nos lotes devem ser feitas até às 10:00 do dia 10 de Maio de 2024.

Criado ao abrigo do Decreto Presidencial 18/13 de 15 de Abril, o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito é o órgão de consulta do Presidente da República em matérias relativas à viação e ordenamento do trânsito a nível nacional. É cxoordenado pela vice-Presidente, Esperança Costa.