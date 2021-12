De acordo com um comunicado divulgado no site da transportadora, foram colocadas restrições à entrada e ao trânsito no e pelo Dubai de passageiros oriundos de Angola e Guiné.

"Clientes originários destes destinos não serão aceites para viagens para ou através do Dubai a partir de 28 de Dezembro de 2021 até novo aviso", alerta a companhia.

O mesmo tipo de restrições foi aplicado aos viajantes procedentes de Conakry com viagem para Dakar.

No entanto, as operações de saída de passageiros do Dubai para esses destinos não foram afectadas, lê-se no aviso publicado no site da Emirates, que já tinha anunciado, no início da semana, a suspensão de todos os serviços de entrada de passageiros do Quénia, Etiópia e Tanzânia até novo aviso, a partir de 26 de Dezembro.