Esta venda, segundo a Sodiam, contou com diamantes, todos considerados especiais, com mais de 10,8 quilates, extraídos nas minas da Catoca, do Lulo e do Luele.

Neste leilão, do Lulo vieram sete diamantes, que valeram 20,4 milhões USD, da Catoca, foram 27 gemas, com valor de 5,3 milhões USD e do Luele foram leiloadas nove jóias em bruto que valeram três milhões de dólares-

O leilão teve lugar esta semana.