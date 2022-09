A Lucapa Diamond Company, a empresa australiana que gere a mina do Lulo, acaba de anunciar a descoberta de mais um gigante na sua exploração de 3.000 kms2 na Lunda Norte, com 160 quilates, apenas um mês depois de ali ter sido encontrado um dos mais valiosos diamantes rosa jamais encontrados em todo o mundo.

O diamante de 160 quilates é o 6º maior encontrado no Lulo com grande qualidade, denominado "type Ila" e saiu do mesmo local onde foi encontrado o "rosa" de 170 quilates que foi divulgado a 27 de Julho.

Este é o 28º diamante encontrado no Lulo com mais de 100 quilates, o que faz, de longe, esta mina a mais valiosa de Angola em quantidade de gemas especiais encontradas, que são assim considerados todos os diamantes com mais de 10,8 quilates, especialmente apreciados pela joalharia mundial de luxo.

O raro diamante rosa puro que se acredita ser o maior encontrado em 300 anos, encontrado há um mês, recolocou o Lulo nas bocas do mundo, como uma das mais valiosas minas do mundo desde que iniciou a exploração em 2016, ano em que viu as suas "pedras" baterem o recorde mundial por quilate, atingindo os 2.893 USD/quilate, devido, especialmente, à dimensão média das descobertas e à sua qualidade rara.

As descobertas consolidam o estatuto da exploração do Lulo como a estrela das minas de diamantes angolanas.

Longe de ser a mais produtiva, esta mina é, no entanto, aquela que tem produzido as gemas mais valiosas por quilate, tendo mesmo batido o recorde mundial em 2016, quando o preço médio chegou aos 2.983 dólares.

Com os primeiros diamantes encontrados datados de 1912, por geólogos belgas que fizeram uma incursão à zona das Lundas a partir do então Congo-belga, actual RDC, foi em 1917 que teve início a exploração de diamantes de forma planeada, mas só em 2016, no Lulo, Angola surgiu aos olhos do mundo como origem de uma "pedra" de grandes dimensões.

Foi nesse ano que a Lucapa mostrou o seu diamante de 404 quilates, o maior extraído em Angola desde sempre, e ainda outros dois, com 227, em Fevereiro de 2017, e 172 quilates (Março de 2016), que preenchem o pódio das maiores descobertas em solo angolano.

Estas gemas, consideradas de grande qualidade, especialmente a de 404 quilates, que foi vendida por 16 milhões USD à De Grisogono, de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, posteriormente transformada numa joia de 163 quilates e vendida por 34 milhões, fizeram com que o Lulo obtivesse o estatuto da mina mais valiosa por quilate em todo o mundo, atingindo em 2016 os 2 983 USD/quilate.