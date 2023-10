Aquisição de bens alimentares nos diferentes mercados de Luanda registou, na última semana do mês em curso, relativa baixa na procura de clientes, a julgar pela contínua alta de preços praticados nas diferentes superfícies comerciais, apurou o Novo Jornal.

Por via de regra, dada a vertiginosa subida dos preços dos produtos que integram a cesta básica, vários são os consumidores que, ao invés de comprarem nos finais de cada mês, altura em que existe maior demanda e disponibilidade financeira, optaram por adquirir as mercadorias a meio do mês, período que consideram haver relativa descida de preços, devido à reduzida procura.

