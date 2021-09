Esta iniciativa, explica o INTR em comunicado, resulta da constatação nos últimos dias de que estas empresas estão a aumentar os preços coincidindo com o levantamento da cerca sanitária à província de Luanda que já durava há mais de um ano, como se depreende das reclamações produzidas por um elevado número de utentes.

As empresas que incorreram nesta prática viram agora o regulador "exigir a suspensão imediata dos ajustes tarifários que foram feitos pelas operadoras de transportes rodoviários regular de passageiros".

Depois de uma "fiscalização minuciosa sobre as reclamações apresentadas" pelos passageiros, onde o INTR confirmou tal prática, que vai contra o estipulado pela legislação vigente, sustentada em decretos presidenciais, as operadoras são avisadas de forma inequívoca que, se não cumprirem com esta medida, "poderão ver suspensas as licenças para o exercício da actividade".