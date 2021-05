ENSA lucrou mais de 17 mil milhões de kwanzas em 2020

A seguradora pública ENSA, que está em processo de privatização, obteve um lucro de 17,7 mil milhões de kwanzas em 2020, contra os 9,9 mil milhões de 2019, fruto do início da implementação do seu Plano Estratégico e do aumento da sua actividade seguradora.