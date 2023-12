Executivo vai avançar com a cobrança da taxa de 10% sobre transferências de dinheiro para fora do País, mas propõe que sectores petrolífero e diamantífero fiquem isentos

O Executivo, através do Ministério das Finanças (MINFIN), diz que vai avançar com a cobrança de 10 por cento sobre as transferências de dinheiro para fora do País, mas informa que está em estudo a forma mais adequada para a implementação desta taxa especial e assegura que na proposta, que está em discussão no Parlamento, os sectores petrolífero e diamantífero ficam isentos.