O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) anunciou a abertura de um concurso público, na modalidade de leilão electrónico, para a privatização do complexo de silos de Catete.

"As candidaturas devem ser efectuadas no portal do leilão https://leilaoigape.minfin.gov.ao/ até às 12:30" do dia 21 de Dezembro de 2023, sendo que o leilão electrónico tem início no dia 22 de Dezembro de 2023, pelas 00:00, e decorre até às 13:59", refere o IGAPE.

O empreendimento agro-industrial, localizado da província de Luanda, município do Icolo-e-Bengo, pode ser visitado mediante agendamento prévio.

Segundo o IGAPE, os termos de referência do concurso estabelecem um período de visitas, correspondente ao mesmo período de candidaturas, para que o investidor possa efetuar o reconhecimento e levantamentos necessários à boa avaliação da qualidade do activo.