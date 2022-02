A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) vai ser acomodada no edifício Muxima Plaza, no município da Ingombota, em Luanda, e o valor vai ser aplicado em obras de adequação e mobiliário.

O total que irá a concurso - 2,6 mil milhões de kwanzas - é repartido por dois procedimentos: Para realização de obras de adequação são 1.656.897.294,49 kz, enquanto que para aquisição e montagem de mobiliário estão previstos 960.011.100,00 kz.

A ministra com a tutela das finanças do País determina a criação de comissões de avaliação para acompanhar os dois concursos públicos.

A ANIESA foi criada pelo Presidente da República em 2020. No diploma publicado no Diário da República em Outubro desse ano era defendida a necessidade de criar uma entidade única para o exercício da actividade de inspecção, com vista à melhoria do ambiente de negócios e de modo a evitar "embaraços administrativos sobre os agentes económicos".

A ANIESA, um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira, resulta da fusão dos serviços de inspecção da indústria, comércio, turismo, ambiente, transportes, saúde, agricultura e pescas.

A actividade da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar recai sobre os bens e produtos colocados no circuito comercial, com atribuições no domínio da fiscalização e inspecção das actividades económicas e na segurança alimentar.