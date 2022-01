O Conselho de Ministros, em reunião da sua Comissão Económica, aprovou hoje o plano de endividamento para 2022, que atinge os 6,88 biliões de kwanzas (perto de 12,7 mil milhões de dólares norte-americanos), para financiar as despesas previstas no OGE.

Esta verba vai sair de crédito a conseguir no exterior e internamente, sendo que fora do País o Governo vai buscar 56% do total e o restante terá como fonte o sector financeiro interno.

Quando explicava os moldes de funcionamento deste Plano Anual de Endividamento do Executivo, que foi dirigida pelo Presidente João Lourenço, a ministra das Finanças, Vera Daves, avançou que a divida pública actual está nos 62, 5 mil milhões USD.