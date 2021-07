Há resistência à fiscalização da pesca nos mares de Angola, admite directora do SNFPA

A directora do Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura (SNFPA), Maria Matos, disse esta quarta-feira, 28, em Luanda, que os serviços de fiscalização encontram muitas resistências de armadores angolanos nos mares do País que insistem em capturar peixe de forma ilegal, desrespeitando as orientações do Governo.