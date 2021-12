As operações Multicaixa bateram recordes no dia 23, véspera de Natal, chegando aos 5,4 milhões de operações, atingindo mesmo as 200 transacções por segundo no período de maior e intensa actividade.

A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), em comunicado, explica, segundo o JA, avança que no caso dos Terminais de Pagamento Automático (TPA), foram realizados 1,8 milhões de operações de pagamentos, totalizando 26,5 mil milhões kwanzas, o que é inédito na história dos pagamentos em TPA.

No que diz respeito à actividade em ATM, a EMIS sublinha os 16,5 mil milhões kwanzas levantados e as 414 mil transferências que somaram 43,1 mil milhões Kz.

"As estatísticas acima revelam uma procura crescente por parte dos cidadãos quer por numerário como por pagamentos electrónicos. A EMIS está em coordenação com os bancos comerciais, a monitorar a situação, com objectivo de garantir que a oferta suficiente de numerário para que possam ser feitos levantamentos quer por via dos ATM como dos TPA", diz a EMIS no comunicado.