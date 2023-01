Três anos depois da sua eleição para o cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, certo é que Crispiniano dos Santos ainda não deu maior dinâmica, força e estatuto à organização juvenil do MPLA. Apesar de ter sido eleito com todo o apoio e legitimidade (com 71,7% dos votos), em Outubro de 2019, vamos vendo um líder desprovido de carisma, de capacidade e autoridade política. A UNITA movimenta Nelito Ekuikui para a liderança da JURA e isto preocupa a liderança do MPLA, tudo porque percebe que, apesar da legitimidade que tem, Crispiniano não está preparado para um combate político com o seu futuro maior opositor. O MPLA percebeu a jogada do adversário e prepara uma resposta à altura. As coisas nos lados das principais lideranças juvenis andam muito inquietas.