As lojas de peças de automóveis que se encontram no bairro Popular, distrito urbano Neves Bendinha, serão transferidas para os mercados dos combustíveis, no Cazenga, e da Esperança, no Zango 4, em Luanda.

A informação foi avançada pelo gabinete de comunicação do Governo Provincial de Luanda (GPL), que diz que esta medida se enquadra no âmbito do reordenamento do comércio.

Na quinta-feira, 21, a direcção do GPL convidou mais de 100 empresários nigerianos ligados à venda de assessórios de viaturas no bairro Popular a deslocarem-se até aos mercados mercados dos combustíveis e da Esperança para verem os novos espaços comerciais disponibilizados para eles.

A visita foi conduzida pelo director do gabinete provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado, Dorivaldo Adão, que garantiu o apoio institucional do GPL para que estes comerciantes possam exercer as suas actividades "na legalidade e com segurança".

O porta-voz dos empresários nigerianos, Alberto Dinamena, citado pela página do GPL no Facebook, disse que "os negociantes estão de acordo em deixar de vender peças no Bairro Popular e assim que sair o despacho vão mudar-se para os mercados dos combustíveis e da Esperança sem nenhum protesto".