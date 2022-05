Luanda possui apenas 24 multicaixas por 100 mil habitantes - Expansão de ATM ainda está agarrada à rede de agências bancárias

Em Luanda estão disponíveis apenas 24 multicaixas para cada 100 mil habitantes, segundo cálculos do Novo Jornal baseados em informações disponibilizadas pela Empresa Interbancária de Serviços (EMIS). As assimetrias geográficas na distribuição de ATM"s também explicam as dificuldades no acesso a este serviço.