As notas de 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 kwanzas da série 2012 deixam de ser aceites como meio de pagamento a partir do dia 1 de Janeiro de 2022.

A retirada de circulação das notas de kwanza da série de 2012 obedece a uma calendarização até 2026: O BNA determina o período de até 31 de dezembro de 2021 para a circulação das notas das séries 2012 e 2020.

A partir de 01 de Janeiro de 2022 as notas da série de 2012 "deixam de ser aceites como meio de pagamento," mas até 30 de Junho de 2022 "poderão ser depositadas em contas bancárias nos bancos comerciais".

As notas da série de 2012 poderão ser trocadas, no BNA, entre 01 de Julho de 2022 e 31 de Dezembro de 2026, por notas da série 2020, com valores faciais de 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 kwanzas, em circulação desde 30 de Julho de 2020.

O Banco Nacional de Angola aconselha igualmente que as notas da série 2012 "sejam atempadamente depositadas nos bancos comerciais ou em agentes por estes indicados".

As moedas metálicas da série de 2012 "não foram substituídas, pelo que continuarão em circulação na economia devendo ser aceites por todos", observa o BNA.

Até Novembro deste ano, o Banco Nacional de Angola já tinha retirado da circulação 80% das notas da série 2012.