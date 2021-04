Edifício foi comprado pelo Ministério das Finanças à empresa Imob Angola, em 2014, ao valor de 115,7 milhões USD, depois de uma autorização do então Presidente da República José Eduardo dos Santos, com a justificação da necessidade de se criar as "melhores condições de trabalho" para os órgãos do aparelho do Estado.

O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) lançou, esta semana, um concurso público limitado por prévia qualificação para a execução de obras de adequação nas instalações da nova sede da instituição, estando o valor do contrato estimado em 884,2 milhões de kwanzas, correspondente a 1,4 milhões de dólares à taxa de câmbio média actual, calculou o Novo Jornal.

Trata-se de obras de requalificação de três pisos do edifício Imob Business Center, localizado na Rua Major Kanhangulo, em Luanda, espaço que ainda no final do presente ano vai ser o novo quartel-general do FSDEA, o que significa, entretanto, que o edifício Metrópolis, situado na rua Kwamne N"krumah, vai deixar de ser a sede.

Segundo o relatório e contas de 2019 do FSDEA, naquele ano a instituição gastou, com renda de espaço, 597 mil dólares, enquanto, no período anterior, em 2018, foram desembolsados perto de 1,6 milhões de dólares para as mesmas despesas. Sendo assim, em dois anos, foram gastos quase 1,8 milhões de dólares em rendas de imóveis e aluguer de bens.

De acordo com o concurso público anunciado no Jornal de Angola no dia 06 de Abril, a empresa vencedora da empreitada deverá executar as obras de adequação das novas instalações do FSDEA num período máximo de seis meses.

O concurso não está aberto à participação de entidades estrangeiras. Quanto aos requisitos mínimos de capacidade técnica, as empresas devem possuir um alvará de construção civil e obras públicas, demonstrar ter, no mínimo, cinco anos de experiência e empreitada, evidenciar por portfólio ou ficha curricular a execução de, pelo menos, duas obras de construção ou adequação de complexidade comparável nos últimos quatro anos.

