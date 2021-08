Potencialidades da Indústria Marítima e Pesqueira Nacional foi tema de uma conferência promovida pela revista Economia & Mercado, realizada quarta-feira, 26, em que oitenta participantes reflectiram sobre o estado actual e os desafios do sector piscatório.

O sector pesqueiro nacional exportou, em 2020, produtos do mar no valor de 60,8 milhões de euros, revelou nesta quarta-feira, 28, em Luanda, o director nacional interino das Pescas e Aquicultura, Victor Chilamba.

O responsável fez esta revelação quando apresentava as potencialidades do sector pesqueiro angolano na conferência sobre "Economia do Mar", decorrida numa iniciativa da Edicenter Publicações e da revista Economia & Mercado.

Entre os produtos, predominam os crustáceos, como o camarão e o caranguejo, com cerca de quatro mil toneladas correspondentes a 60 milhões de euros, cefalópodes (chocos e lulas), com perto de 500 mil euros e produtos derivados (flocos de caranguejo) 300 mil euros.

Victor Chilamba anunciou ainda que a Espanha, a República Democrática do Congo, o Japão, a China, a Nigéria, o Vietname, a Coreia do Sul e a Taiwam foram os países destinatários dessas exportações.

