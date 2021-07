O governante falava aos jornalistas à margem da inauguração do primeiro posto de abastecimento de combustíveis construído de raiz pela Total Marketing & Services Angola, no quadro de acordo assinado em Dezembro de 2018 entre a petrolífera Total (actual Total Energies) e a Sonangol, com o intuito de desenvolver actividades de distribuição de produtos petrolíferos em Angola.

Nesse sentido, o ministro apelou à Sonangol, aos parceiros e aos investidores privados a que invistam no segmento do armazenamento, distribuição, transporte e comercialização de derivados de petróleo, uma vez que a nova Lei aprovada no início do mandato do actual Executivo não estabelece limitações de investimento no sector dos petróleos.

Segundo o director geral da Total Marketing & Services Angola, David Ducognon, o novo posto de abastecimento (situado na zona do Palanca) complementa uma rede de 40 outros existentes, distribuídos por 10 províncias e permitiram criar 1.200 empregos directos e indirectos.

O posto do Palanca, que emprega 60 trabalhadores, está equipado com tanques de paredes duplas, detectores de fuga e sistema de medição de stock em tempo real. Conta com uma loja de conveniência "Bonjour" e o restaurante "Mugg & Bean on the Move".