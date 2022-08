Angola está a produzir cerca de 100 mil barris por dia a mais que a Nigéria, 1,180 milhões dia contra 1,084 milhões, o que confirma ainda uma paulatina subida da produção angolana desde o início do ano, embora ainda muito longe da produção de há pouco mais de uma década, quando, em Junho de 2008, chegou aos 1,8 milhões de barris por dia (mbpd).

Desde o início do ano até finais de Julho, Angola passou de 1, 161 mbpd em média no final do 1º trimestre de 2022 para 1,173 no fecho do 2º trimestre. Nota o relatório mensal da OPEP.

A queda acentuada da produção na Nigéria, que foi a maior entre os 13 membros da OPEP, deveu-se a uma generalizada crise de roubo de crude nas refinarias e oleodutos, especialmente no Delta do Níger, o que levou algumas companhias a encerrar poços devido ao volume avassalador de perdas.

Já o aumento ligeiro em Angola é resultado da entrada em produção de novos projectos da francesa Total e da italiana ENI.