Os governos de Angola e de Portugal vão assinar, este sábado, um memorando de entendimento, "de apoio directo ao Orçamento Geral do Estado de Angola", para, à margem de uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho.

João Cravinho vai presidir, no domingo, em Luanda, em representação do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrel, a VI reunião ministerial do Caminho Conjunto União Europeia-Angola, para abordar questões políticas regionais e internacionais, como as prioridades da cooperação UE-Angola no período 2021-2027, incluindo nos domínios do comércio, do investimento e da diversificação da economia.

A nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português sublinha que nesta deslocação a Angola, o chefe da diplomacia portuguesa visita, no sábado, o Corredor do Lobito, uma infraestrutura estratégica transafricana que liga o sul da República Democrática do Congo e o noroeste da Zâmbia aos mercados comerciais regionais e globais através do Porto do Lobito em Angola.

O desenvolvimento deste projecto estruturante beneficia de apoio da União Europeia, no âmbito do Global Gateway, e está a cargo de um consórcio internacional.

João Gomes Cravinho, também no sábado, participa na província do Huambo na cerimónia de lançamento da primeira pedra da Plataforma Logística Caála.

O evento contará com a presença do ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas de Abreu, e da governadora da província do Huambo, Lotti Nolika.