Não é a primeira vez que o resultado negativo do BPC nos balancetes trimestrais prejudica, profundamente, a colectividade dos lucros dos cinco maiores bancos em activos do sistema financeiro.

Os cinco maiores bancos em activos em Angola concluíram o primeiro trimestre de 2021 com lucros de 36,3 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 57 milhões de dólares, resultado esse que tem como "réu" o Banco de Poupança e Crédito (BPC), já que, na prática, sem o seu prejuízo de 34,4 mil milhões Kz, o rendimento dos demais membros dos Big Five do sistema bancário seria de 70,7 mil milhões Kz, equivalente a 112 milhões de dólares, avaliou o Novo Jornal os balancetes trimestrais das instituições.

Não é a primeira vez que o resultado negativo do BPC nos balancetes trimestrais prejudica profundamente a colectividade dos cinco maiores bancos em activos do sistema financeiro, basta olhar para os números do primeiro trimestre do ano passado, que apontam que o "descalabro" por causa do banco público foi maior, porquanto, sem o BPC, os outros quatro bancos que compõem os Big Five tiveram resultado líquido positivo de 106,5 mil milhões Kz, mas, quando adicionados os 102,3 mil milhões Kz de prejuízo do BPC, os Big Five acabaram por terminar o primeiro trimestre de 2020 com lucro de apenas quatro mil milhões Kz, nada mais do que oito milhões USD.

Individualmente, o Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior em activos no País, foi dentre as instituições bancárias que constituem os Big Five a que registou melhor desempenho financeiro, ao fechar os três primeiros meses do presente ano com lucros de 30,9 mil milhões Kz. Apesar disso, o valor do banco é 42% abaixo dos 53 mil milhões Kz encaixados de Janeiro a Março de 2020, analisou este semanário.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)