Apesar do alerta da ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, que avisou que o País poderia voltar a registar um atraso no pagamento dos salários da função pública relativos ao mês de Agosto, tal não aconteceu. Os trabalhadores dos sectores da defesa e segurança, educação, saúde e administração pública já têm nas suas contas bancárias o salário de Agosto, apurou o Novo Jornal.

Ao Novo Jornal, vários funcionários públicos confirmaram o pagamento do salário deste mês, apesar de terem ouvido na comunicação social o alerta da ministra das Finanças, que dava a conhecer o risco de os salários voltarem a atrasar-se, à semelhança do que se registou no mês de julho, devido ao serviço da dívida.

Conforme a ministra, que falou aos jornalistas no final de uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que se realizou no dia 14, onde foi aprovou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre de 2024, o risco existia.

"Existe esse risco, sendo totalmente honesta. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço de dívida e com os 'timings' da entrada da receita, mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias", referiu Vera Daves.

Entretanto, devido ao pagamento do salário de Agosto aos funcionários públicos, já são visíveis as enormes filas de cidadãos nos caixas automáticas (ATM) para levantarem dinheiro, como verificou o Novo Jornal em diversas zonas de Luanda.