Se ganhar até 100 mil kwanzas, não paga IRT - Se ganhar 10 milhões Kz, paga por mês o mesmo que quem está livre deste imposto ganha em dois anos

No próximo final do mês de Janeiro, os funcionários públicos que auferem salários até 100.000,00 kwanzas vão ver o seu vencimento um pouco menos "magro", visto que já entrou em vigor a medida que isenta do pagamento do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT) os ordenados abaixo desse valor, quando antes desonerava apenas os ordenados até aos 70.000,00 kz.