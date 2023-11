A Sonangol reactivou as actividades operacionais no bloco KON-11, na bacia terrestre do Kwanza, concluindo a perfuração do poço "Tobias-13", com uma profundidade total de 960 metros, anunciou a petrolífera nacional.

Em comunicado, a petrolífera estatal avança que a avaliação preliminar do reservatório principal indica a presença de hidrocarbonetos cujo potencial produtivo será avaliado após a conclusão da perfuração de um segundo poço no mesmo bloco, o "Tobias-14", já a decorrer.

A Sonangol, operadora do bloco, tem a participação mais significativa no grupo empreiteiro do KON-11, com 30%, estando o restante capital distribuído pelas empresas Brite"s Oil and Gas, com 25%, a Atlas (APEX), com 20%, o Grupo Simples Oil, com 20%, e a empresa Omega, com 5%.

Os blocos são concessionados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).