Em 2022, a petrolífera fechou o ano com menor volume de dívida a fornecedor de bens e serviços. Para se ter uma ideia, em 2021, o passivo da SONANGOL relacionado com a rubrica contas a pagar foi de 6,4 mil milhões de dólares, que, se comparado aos 4,4 mil milhões USD registados na mesma rubrica nas contas do ano passado, leva à conclusão de que a redução foi de 2 mil milhões USD.

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (SONANGOL) encerrou o ano de 2022 com uma dívida acumulada de mais de 8,9 biliões de kwanzas, equivalente a 14,5 mil milhões de dólares, representando uma redução de mais de 4,8 mil milhões USD, ou seja, 24,4%, face ao passivo total de 11,8 biliões Kz (19,2 mil milhões USD) contabilizado em 2021, apreciou o Novo Jornal o relatório e contas da petrolífera detida pelo Estado angolano.

Dados do documento detalham que a redução do peso da dívida da SONANGOL está associada ao menor volume do conjunto do passivo registado nas rubricas "contas a pagar" e "provisão não corrente para outros riscos e encargos", sendo que entre os anos comparados houve uma redução de quase 2 biliões de kwanzas (3,2 mil milhões USD) nas referidas rubricas, correspondente a 29%, saindo de mais de 6,8 biliões Kz (11 mil milhões USD), para os actuais mais de 4,8 biliões Kz (8 mil milhões USD).

Em 2021, por exemplo, o passivo da SONANGOL relacionado com a "rubrica contas a pagar" foi de 3,9 biliões de kwanzas (6,4 mil milhões USD), que, se comparado aos 2,7 biliões Kz (4,4 mil milhões USD) registado na mesma rubrica nas contas do ano passado, permite perceber que houve uma quebra de mais de 30%, concretamente menos 1,2 biliões Kz (2 mil milhões USD), apreciou este semanário.

