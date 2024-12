A TAAG Linhas Aéreas de Angola acaba de assinar um acordo de leasing (aluguer de longa-duração) com a AerCap Holdings, para a inclusão de um Boeing 787-9 Dreamliner na sua frota. A recepção da aeronave estáa prevista para Fevereiro de 2025.

Segundo a companhia aérea nacional, esta aeronave irá cobrir as rotas regionais e intercontinentais.

O Boeing 787-9 Dreamliner é um avião de longo alcance, com fuselagem larga e bimotor, com capacidade para transportar entre 280 e 300 passageiros.

Este Boeing 787-9 Dreamliner junta-se aos nove Airbus A220-300 que a TAAG encomendou, em Junho do ano passado, no âmbito do plano de crescimento da frota da companhia.

A encomenda das nove aeronaves, através de um esquema financeiro de aluguer de longo prazo, foi feita durante o evento Paris Air Show 2023. O Airbus A220-300 tem capacidade para 137 passageiros (12 em classe executiva e 125 em classe económica).