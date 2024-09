A TAAG encomendou, em Junho do ano passado, nove aeronaves do modelo Airbus A220-300, no âmbito do plano de crescimento da frota da companhia.

A encomenda das nove aeronaves, através de um esquema financeiro de aluguer de longo prazo, foi feita durante o evento Paris Air Show 2023.

Como avançou o Novo Jornal em Julho, a estas novas aeronaves da TAAG vão ser aplicadas os traços da sua identidade visual, no âmbito da estratégia de transformação e reafirmação da imagem de marca da companhia aérea nacional.

"As aeronaves conservam na sua decoração toda a angolanidade, com o reforço da visibilidade da palanca na cauda do avião e asas, utilização do padrão de cores inspirado no pano tradicional angolano denominado "samakaka"", referia, em Julho, em comunicado, a TAAG.

O Airbus A220-300 tem capacidade para 137 passageiros (12 em classe executiva e 125 em classe económica),

"Num contexto em que se aproximam desafios importantes, como a transferência da operação da TAAG para o Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, e a alteração do cenário competitivo, com a introdução do Mercado Único Africano de Transportes Aéreos (MUTAA/SAATM), a companhia está a materializar o seu plano estratégico com o crescimento da frota e destinos de forma a captar mais tráfego e a reforçar a sua conectividade regional", lê-se no comunicado.

No documento, a companhia aérea nacional garantia que os passageiros e clientes TAAG poderão brevemente desfrutar do novo Airbus A220-300 em voos locais e regionais, "uma aeronave que vai transcender os céus com as cores de Angola, e visual que ilustra a ambição da TAAG em se posicionar como uma companhia aérea moderna e de eleição".