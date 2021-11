Frederik de Klerk, o último Presidente branco da África do Sul, que a história imortalizou por ter mandado libertar Nelson Mandela, depois de o ícone anti-apartheid e líder do Congresso Nacional Africano ter estado 27 anos em cativeiro, morreu esta quinta-feira, aos 85 anos, na sua casa na Cidade do Cabo, avançou a fundação FW Klerk.

"O ex-Presidente FW de Klerk morreu pacificamente na sua casa no início desta manhã após a sua luta contra o cancro nos pulmões", afirmou a fundação FW Klerk em comunicado citado pelas agências de notícias.

A história recordá-lo-á decisão anunciada num discurso que proferiu no parlamento da África do Sul no dia 2 de Fevereiro de 1990, de libertar aquele que viria a ser o primeiro Presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela.

No mesmo dia e no mesmo discurso, que fez com que vários membros do parlamento sul-africano abandonassem a câmara, anunciou igualmente o levantamento da proibição do Congresso Nacional Africano (ANC) e de outros grupos políticos anti-apartheid.

Foi o princípio da mudança na África do Sul. De tal modo que muitos afrikaners brancos de direita, descendentes dos colonos holandeses e franceses que há muito governavam o país, o viram como um traidor das suas causas de nacionalismo e supremacia branca.

A vida de de Klerk ficou intimamente ligada à de Mandela, com quem, de resto, partilhou o Prémio Nobel da Paz, em 1993, pela sua cooperação no processo de afastamento da África do Sul do racismo institucionalizado e em direção à democracia.

Em 2006, nas comemorações dos 70 anos de de Klerk, Nelson Mandela elogiou o seu antecessor por ter dado o passo em frente para a democracia no país.

"Demonstrou coragem que poucos tiveram em circunstâncias semelhantes", afirmou Mandela falecido em Dezembro de 2013 aos 95 anos, menos de seis meses antes do 20º aniversário das primeiras eleições livres na África do Sul.