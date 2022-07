O Conselho de Administração do grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um acordo de participação de risco entre o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco de Comércio e Desenvolvimento (TDB), no valor de 175 milhões de dólares. A expectativa é que o acordo impulsione o comércio intra-africano, promova a integração regional e contribua para a redução do fosso do financiamento do comércio em África.

O Banco Africano de Desenvolvimento fornecerá liquidez até 50% (os restantes 50% serão complementados pelo BDT), aos Bancos Emissores numa base de partilha de risco para apoiar as actividades comerciais de empresas locais e PME nos países membros do Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), refere o BAD em comunicado, acrescentando que as duas instituições fornecerão um valor de 350 milhões de dólares para apoiar as transações comerciais.

"Este é um esforço estratégico do Banco Africano de Desenvolvimento para apoiar a agenda da Área Continental de Comércio Livre em África de remodelação dos mercados e economias em toda a região, ajudando a impulsionar a produção nos setores dos serviços, comércio, manufatura e recursos naturais", lê-se no comunicado do BAD, que estima que o défice anual de financiamento do comércio para África seja de cerca de 81 mil milhões de dólares.

"Em comparação com as empresas multinacionais e as grandes empresas locais, as PME e outras empresas nacionais têm maior dificuldade em aceder ao financiamento do comércio", acrescenta o BAD.