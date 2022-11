Nelson Piquet, o antigo campeão mundial de Formula 1 - 1981, 1983 e 1987 - e uma das maiores estrelas do Brasil de sempre, está a ser investigado pelo Ministério Público, a pedido da Comissão de Direitos Humanos do Senado brasileiro, por alegadamente ter ameaçado o Presidente-eleito, Lula da Silva, de morte.

Esta investigação resulta da insistência de um senador do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, que explicou a iniciativa com a urgência de acção para que não se normalize o ódio no Brasil.

"Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa ser expurgado do Brasil", escreveu o senador Humberto Costa nas redes sociais, citado pela Lusa, sustentado num vídeo, gravado numa manifestação anti-Lula, da autoria do astro da Formula 1, Nelson Piquet, um conhecido radical da extrema-direita brasileira, onde este diz que quer ver Lula no cemitério.

Nelson Piquet, admirador de Bolsonaro, foi o maior doador individual para a campanha de Jair Bolsonaro, financiando-o com uma oferta de 500 mil reais, perto de 100 mil USD.

Esta oferta, feita um mês antes do arranque da campanha eleitoral, foi precedida de outro gesto de demonstração de apoio incondicional cerca de um ano antes, quando o antigo tri-campeão de Formula 1 conduziu o Presidente Bolsonaro no seu Rolls Royce durante as comemorações da independência do Brasil.

Jair Bolsonaro foi derrotado por Lula da Silva com perto de dois milhões de votos a mais, nas eleições de 30 de Outubro, o que, apesar da escassa margem de diferença, cerca de 2%, é uma estrondosa derrota porque Bolsonaro é o primeiro Presidente brasileiro a não conseguir a reeleição desde que tal é democraticamente possível.

Logo a seguir, milhares de pessoas saíram às ruas em protesto, bloqueando por quase 72 horas centenas de estradas do Brasil, tendo apenas deixado os bloqueios na quinta-feira, depois de um pedido nesse sentido feito pelo derrotado através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

Nesse vídeo, Bolsonaro pese aos seus apoiantes que transfiram as manifestações das etsradas para as praças das cidades.

Espera-se agora para ver se a ordem vai ser cumprida.