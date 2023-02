A cidade de Bakhmut, na província de Donetsk, no Donbass, é um ponto estratégico de grande valor para os dois lados desta guerra e está prestes a cair para o lado russo, com todos os acessos ao alcance dos canhões de Moscovo, o que impede o reabastecimento das tropas ucranianas, quase cercadas.

Devido à sua extrema importância estratégica, porque é uma espécie de último reduto ucraniano antes de as forças russas atingirem o Rio Dniepre, uma linha de defesa praticamente inexpugnável, os aliados ocidentais do regime ucraniano de Volodymyr Zelensky estão agora empenhados em não permitir uma vitória estratégica dos russos que pode virar o curso do conflito.

Para isso, depois de alemães e norte-americanos terem aberto de par em par a porta ao envio dos famosos carros de combate pesados Leopard-2 e M1 Abrams, já com os olhos postos na procura de uma forma de travar o avanço russo, os países da NATO estão agora a ponderar trespassar aquela que é a mais perigoso das linhas vermelhas traçadas pelo Kremlin, o envio de caças F-16 e mísseis de longo alcance, ambos com capacidade de atingir alvos no interior mais profundo do território da Federação Russa.

Se este passo for agora dado, o que parece cada vez mais provável, como admitem alguns analistas militares, como o major-general Agostinho Costa, do EuroDefense Portugal, ou Isidro Pereira, também major general e analista da CNN Portugal, um confronto directo entre a NATO e a Rússia passa para a condição de altamente provável.

Isto, porque com este armamento, a Ucrânia passa a ter condições de inverter o mau momento que atravessa na frente de batalha, e a Rússia passa a ter justificação para atacar fora do território ucraniano, visto que os países ocidentais não vão permitir que os seus jactos modernos, sejam os F-16 norte-americanos ou os Rafale franceses, foquem estacionados em bases ucranianas à mercê dos misseis Iskander e Kalibr russos, estando assim a Rússia com legitimidade para alvejar esses alvos foram do palco principal deste conflito.

E se território NATO for alvo de ataque russo, o famoso Artº 5º será accionado e isso leva a uma situação de iminente resposta conjunta, o que, como advertiram os Presidentes Joe Biden, dos EUA, e Vladimir Putin, da Federação Russa, não há, praticamente, forma de evitar a abertura dos arsenais nucleares em caso de confronto directo entre os dois países.

Mas, com o avanço, aparentemente, imparável das forças russas sobre território controlado pelos ucranianos na zona do Donbass, muito graças aos reforços da mobilização de 300 mil soldados de Setembro de 2022 que começaram a chegar à frente de batalha, e ainda à mobilização de mais artilharia e blindados pesados T-90, os mais modernos até agora nesta guerra do lado russo, que ainda possui os de última geração T-14 Armata na rectaguarda, não é seguro que as novas armas ocidentais cheguem a tempo de fazer a diferença.

É que se os Leopard-2 e os britânicos Chalenger-2 devem demorar pelo menos dois meses a chegar, após treino das tripulações ucranianas, já os M1 Abrams só estarão na Europa no final de 2023, enquanto os caças F-16 demoram meses, senão anos, a preparar pilotos aptos e eficazes...

E o Presidente Biden já veio dizer que não está nos seus planos enviar ou permitir o envio de F-16 para a Ucrânia, sendo que também a Alemanha não parece inclinada para dar esse passo... nem os franceses. Mas as opiniões dividem-se entre os membros da NATO.

Mais perigoso, no momento, parece ser a disponibilidade dos ocidentais em entregar projécteis com alcance de até 300 kms para os sistemas múltiplos de lançamento de misseis HIMARS, o que dá a Kiev a possibilidade de, por exemplo, e como têm dito as chefias militares ucranianas, atacar as bases de onde partem os bombardeiros russos que lançam os misseis de precisão K-22 contra alvos na Ucrânia.

É, apesar do perigo de uma escalada rumo à catástrofe nuclear, isso mesmo que está a suceder, segundo a Reuters, que acaba de noticiar que os norte-americanos estão a preparar mais um pacote de apoio militar a Kiev no valor de 2 mil milhões USD, que contempla o envio de projectéis de longo alcance, para já os denominados GLSDB, com alcance de 160 kms, que podem ser disparados dos HIMARS, o que praticamente duplica a distância máximo dos actualmente disponíveis.

E o risco de tal suceder não parece ser negligenciável, porque o chefe das secretas ucranianas, Kirill Budanov, já veio dizer que enquanto todos os territórios ucranianos não estiverem libertados da presença russa, os russos vão continuar a ter problemas dentro do seu território.

Por seu lado, o Kremlin tem dito com insistência que as ameaças a território russo, incluindo a Crimeia, anexada em 2014, e os territórios anexados em 2022, depois de referendos, Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, "levará ao uso de armas mais potentes por parte das forças russas", tendo mesmo o líder da Duma (Parlamento), Vyacheslav Volodin, alertado para a iminência de uma tragédia global.