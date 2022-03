As delegações ucraniana e russa retomam hoje o dialogo para um cessar-fogo que foi interrompido na segunda-feira por "razões técnicas" quando os dois lados aceitam haver avanços positivos para acabar com o conflito que entrou hoje no 20º dia.

Aquele que Kiev e Moscovo, até hoje, concordam ser o ponto mais alto das negociações que visam desbravar os caminhos da paz, pode ficar ainda marcado por uma visita que é, no mínimo, arriscada, de três lideres europeus a Kiev para um encontro com o Presidente Zelensky quando as forças russas começaram a atacar alvos que consideram estratégicos na capital do país e nas suas imediações.

Os primeiros-ministros da Polónia, da República Checa e da Eslovénia anunciaram, no Twitter, que estariam hoje em Kiev para um encontro com o Presidente Volodymyr Zelensky, arriscando uma manobra que, mesmo que seja muito reduzido, contém um potencial de risco para o desastre se alguns destes membros do Conselho Europeu e lideres de países da NATO forem atingidos pelos projecteis da artilharia russa ou misseis que já estão a atingir alvos na cidade.

No momento em que as negociações decorrem sob os bons auspícios das palavras que se ouviram nas últimas horas a partir do Kremlin ou do Governo de Kiev, apesar de Zelensky manter a circular os seus vídeos desafiadores nas redes sociais, estes três governantes europeus apostam em se colocar na "linha de fogo" que, pelo deviam saber, ser um risco difícil de explicar se o objectivo é, efectivamente, diluir as fricções e não potenciá-las.

Isso, quando o Presidente Zelensky, também com difícil explicação razoável, mantém a circular os seus vídeos incandescentes com um pedido persistente á NATO para atacar aviões, helicópteros e abater misseis russos, criando uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que, no limite, pode conduzir o mundo para uma guerra nuclear, como tanto Vladimir Putin como o Presidente dos EUA, Joe Biden, já admitiram que seria a consequência óbvia de um confronto entre forças da NATO e da Federação Russa.

O objectivo da deslocação dos líderes europeus, os primeiros-ministros da República Checa, Petr Fiala, da Eslovénia, Janez Jansa, e da Polónia, Mateusz Morawiecki, é, segundo os mesmos, mostrar de forma clara e inequívoca o apoio da União Europeia à Ucrânia.

Segundo estão a noticiar as agências de notícias, as actuais negociações centram-se efectivamente num cessar-fogo, mantendo as partes as posições iniciais, com ligeiras cedências, como a Rússia, que já não exige a saída do poder de Zelensky, mas mantendo como vital a garantia de que a Ucrânia não entra na NATO e que os territórios da Crimeia são reconhecidos como parte da Rússia e ainda que as repúblicas de Donetsk e Lugansk permanecem independentes. Como assim as reconhece Moscovo.

A Ucrânia exige a saída imediata das forças russas do seu território, a integralidade do seu território e um cessar-fogo incondicional imediato, embora Zelensky já tenha vindo a público dizer que abdica da questão da entrada na NATO, o que é um passo importante, e uma cedência clara.

Actualmente, as forças russas cercam as principais cidades da Ucrânia e avançam com mais vigor no sudeste do país, enquanto no nordeste e este a resistência parece mais aguda, no terreno, enquanto cidades estratégicas no avanço russo, como Kiev, Mariupol e Kahrkiv estão cercadas pelas colunas de blindados russos, sendo o caso mais dramático Mariupol, no Donbass, junto ao Mar de Azov, onde está "encurralado" o famoso Regimento de Azov, com génese fascista-nazi e a quem a Rússia dificilmente deixará sair da urbe por terem no registo os mais violentos e mortíferos ataques a civis nas regiões de Donetsk e Lugansk.