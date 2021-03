EUA/Assalto ao Capitólio: FBI pede ajuda à população na "mais complexa investigação de sempre"

O gabinete do FBI em Washington DC responsável pela investigação do assalto ao Capitólio protagonizado, em Janeiro, por uma multidão de apoiantes do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, divulgou na quinta-feira um vídeo com imagens de dez suspeitos, apelando à colaboração da população com vista à sua identificação.