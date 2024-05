Esta sombria declaração foi produzida numa iniciativa de recolha de fundos para a sua campanha, tendo Donald Trump, segundo The Washington Post, surpreendido os seus apoiantes com esta "bomba".

Que significa, sem margem para segundas interpretações, que, se estivesse a dizer a verdade, estaria disponível para começar a III Guerra Mundial, da qual resultaria a total destruição do Planeta Terra porque esta desaguaria inevitavelmente num Armagedão nuclear.

Embora se trate de uma declaração escandalosa, na realidade esta teria pouco ou nenhum efeito porque mesmo o próprio Presidente dos EUA teria dificuldade em desencadear tamanha catástrofe sob oposição do seu círculo de poder e dos seus comandantes militares.

No entanto, estas palavras agora citadas pelos media norte-americanos, e que estão a ser recuperadas pelos media russos e asiáticos, permitem perceber, finalmente, o que quer dizer Donald Trumpo quando garante que acabará com a guerra na Ucrânia em 24 horas assim que assumir o cargo, no caso de sair vencedor das eleições de 05 de Novembro.

O que, se há uns meses isso era o mais provável, olhando para as sondagens, hoje esse cenário é mais difícil porque os estudos de opinião indicam que o democrata Joe Biden está a recuperar terreno eleitoral e nalguns casos surge mesmo à frente do republicano.

Neste discurso feito perante financiadores, segundo as fontes, numerosas, do Washington Post, Trump disse que não teria hesitado em atacar Moscovo quando a Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de Fevereiro de 2022, e fareia o mesmo com Pequim caso a China atacasse Taiwan.

Estas palavras, surpreendentes, segundo o jornal de Washington, devem, todavia, ser analisadas numa perspectiva não literal, porque a conhecida proximidade de Trump ao Presidente Putin, de que se diz um admirador confesso, lhe estarão a prejudicar as possibilidades eleitorais.

E com esta afirmação, mesmo sendo irresponsável, o antigo Presidente norte-americano pretenderá "apenas" distanciar-se de Putin, mas também de Xi Jinping, a quem igualmente dedicou palavras simpáticas no passado.

Recorde-se que Trump já disse no passado que se for eleito pressionaria o Governo ucraniano para reconhecer a soberania de parte dos territórios ocupados pela Rússia como forma de acabar com o conflito.