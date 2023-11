O antigo Secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger faleceu nesta quarta-feira, 29, na sua casa em Connecticut, aos 100 anos de idade, informou a Kissinger Associates, Inc num comunicado.

Kissinger manteve-se activo até aos 90 anos, ao participar em reuniões na Casa Branca, publicar um livro sobre estilos de liderança e testemunhar, perante uma comissão do Senado, sobre a ameaça nuclear representada pela Coreia do Norte.

Nos anos de 1970, participou em muitos dos acontecimentos mundiais que mudaram a história da década, enquanto secretário de Estado dos Presidentes republicanos Richard Nixon e Gerald Ford.

Os esforços do refugiado judeu nascido na Alemanha conduziram à abertura diplomática da China, a conversações históricas sobre o controlo de armas entre os EUA e a União Soviética, à expansão dos laços entre Israel e os seus vizinhos árabes e ao Acordo de Paz de Paris com o Vietname do Norte.

Mas o reinado de Kissinger como principal arquiteto da política externa dos EUA diminuiu com a demissão de Nixon em 1974.

No entanto, ele continuou a ser uma força diplomática durante o Governo de Ford e a emitir opiniões fortes durante o resto da sua vida.

O secretismo era uma imagem de marca de Kissinger, como quando negociou em nome de Nixon a abertura da China ao Ocidente em 1971, sem contar a George H.W. Bush, que era então embaixador de Washington nas Nações Unidas.

Enquanto muitos saudaram Kissinger pelo seu brilhantismo e vasta experiência, alguns opositores classificaram-no como criminoso de guerra pelo seu apoio a ditaduras anti-comunistas, especialmente na América Latina.

Nos seus últimos anos, as suas viagens foram limitadas por esforços de outras nações para o prender ou questionar sobre a política externa dos EUA no passado.

Auto-promotor e super secretário de Estado

O seu Prémio da Paz de 1973 - atribuído juntamente com Le Duc Tho, do Vietname do Norte, que viria a recusá-lo - foi um dos mais controversos de sempre.

Dois membros do Comité do Nobel demitiram-se por causa da selecção e surgiram questões sobre o bombardeamento secreto do Camboja pelos EUA.

Kissinger foi muitas vezes apanhado em rivalidades com outros conselheiros de topo e acusado de ser um auto-promotor que só se preocupava consigo próprio.

Ford apelidou Kissinger de "super-secretário de Estado", mas também notou a sua arrogância e auto-confiança, a que os críticos chamavam mais paranoia e egoísmo.

Até Ford disse: "Henry, na sua mente, nunca cometeu um erro".

Com a sua expressão sombria e a voz grave, de sotaque alemão, Kissinger não era uma estrela de rock, mas tinha uma imagem de mulherengo, que cortejava as estrelas de Washington e Nova Iorque nos seus tempos de solteiro.

O poder, dizia ele, era o derradeiro afrodisíaco.

Volúvel em matéria de política, Kissinger era reticente em questões pessoais, embora uma vez tenha dito a um jornalista que se via como um herói cowboy, cavalgando sozinho.

A vida

Heinz Alfred Kissinger nasceu em Furth, Alemanha, a 27 de maio de 1923, e mudou-se para os Estados Unidos com a família em 1938, antes da campanha nazi de extermínio dos judeus europeus.

Naturalizado americano em 1943, Kissinger serviu no exército na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e frequentou a Universidade de Harvard com uma bolsa de estudos, onde obteve um mestrado em 1952 e um doutoramento em 1954.

Depois fez parte do corpo docente de Harvard durante os 17 anos.

Em grande parte desse tempo, Kissinger trabalhou como consultor para agências governamentais, incluindo em 1967, quando atuou como intermediário do Departamento de Estado no Vietname.

Utilizou os seus contatos com a administração de Lyndon Johnson para transmitir informações sobre as negociações de paz ao campo de Nixon.

Quando Nixon e o seu "plano secreto" para acabar com a guerra do Vietname ganharam as eleições presidenciais de 1968, Nixon levou Kissinger para a Casa Branca como conselheiro de segurança nacional.

O presidente dos EUA, Richard Nixon, reúne-se com o vice-presidente designado, Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger (à esq na foto) e o chefe de gabinete Alexander Haig, Jr., na Sala Oval (à dir. na foto), em Washington, EUA, a 13 de outubro de 1973

Mas o processo de "vietnamização" - transferir o ónus da guerra do meio milhão de forças americanas para os sul-vietnamitas - foi longo e sangrento, pontuado por bombardeamentos maciços dos EUA contra o Vietname do Norte, a exploração dos portos do Norte e o bombardeamento do Camboja.

Kissinger declarou em 1972 que "a paz está próxima" no Vietname, mas os Acordos de Paz de Paris, alcançados em janeiro de 1973, foram pouco mais do que um prelúdio para a tomada final do Sul pelos comunistas, dois anos mais tarde.

O sentimento anti-guerra dos EUA continuou a crescer, com o foco em Kissinger e Nixon. Em 1973, para além do seu papel de conselheiro de segurança nacional, Kissinger foi nomeado secretário de Estado, o que lhe conferiu uma autoridade incontestada em matéria de negócios estrangeiros.

Diplomacia e Watergate

Entretanto, a intensificação do conflito israelo-árabe lançou Kissinger na sua primeira missão de vaivém, um tipo de diplomacia altamente pessoal e de alta pressão pela qual se tornou famoso.

Trinta e dois dias de deslocação entre Jerusalém e Damasco ajudaram Kissinger a forjar um acordo de retirada duradouro entre Israel e a Síria nos Montes Golan ocupados por Israel.

Num esforço para diminuir a influência soviética, Kissinger estendeu a mão ao principal rival comunista, a China, com duas viagens ao país, incluindo uma secreta para se encontrar com o primeiro-ministro Zhou Enlai. O resultado foi a histórica cimeira de Nixon em Pequim com o Presidente Mao Zedong e a eventual formalização das relações entre os dois países.

O escândalo de Watergate, que obrigou Nixon a demitir-se, quase não afectou Kissinger, que não estava ligado ao encobrimento e continuou como Secretário de Estado quando Ford tomou posse no verão de 1974. Mas Ford substituiu-o como conselheiro de segurança nacional, num esforço para ouvir mais vozes sobre política externa.

Mais tarde, nesse ano, Kissinger foi com Ford a Vladivostok, na União Soviética, onde o presidente se encontrou com o líder soviético Leonid Brezhnev e acordou um quadro básico para um pacto estratégico de armamento. O acordo coroou os esforços pioneiros de Kissinger no sentido do desanuviamento que levou a um abrandamento das tensões entre os EUA e a União Soviética.

Mas as capacidades diplomáticas de Kissinger tinham os seus limites. Em 1975, foi acusado de não ter conseguido persuadir Israel e o Egipto a concordarem com uma segunda fase de retirada no Sinai.

E na Guerra Índia-Paquistão de 1971, Nixon e Kissinger foram fortemente criticados por se inclinarem a favor do Paquistão. Kissinger foi ouvido a chamar "bastardos" aos indianos - um comentário que mais tarde disse ter lamentado.

Tal como Nixon, Kissinger temia a propagação de ideias de esquerda no hemisfério ocidental, e as suas acções em resposta causariam uma profunda desconfiança de Washington por parte de muitos latino-americanos nos anos vindouros.

Em 1970, conspirou com a CIA sobre a melhor forma de desestabilizar e derrubar o presidente chileno Salvador Allende, marxista mas democraticamente eleito, por exemplo, e afirmou num memorando, na sequência de um golpe de Estado na Argentina em 1976, que os ditadores militares deviam ser encorajados.

Quando Ford perdeu para Jimmy Carter em 1976, os dias de Kissinger nas cúpulas do poder governamental chegaram ao fim. O republicano que se seguiu na Casa Branca, Ronald Reagan, fez campanha com a promessa de despedir Kissinger, que considerava estar fora de sintonia com o seu eleitorado conservador.

Depois de deixar o governo, Kissinger criou em Nova Iorque uma empresa de consultadoria de alto preço e poder, que prestava aconselhamento à elite empresarial mundial. Participou em conselhos de administração de empresas e em vários fóruns de política externa e de segurança, escreveu livros e foi comentador nos meios de comunicação social sobre assuntos internacionais.

Após os ataques de 11 de Setembro de 2001, o Presidente George W. Bush escolheu Kissinger para chefiar uma comissão de investigação. Mas os protestos dos democratas, que viram um conflito de interesses com muitos dos clientes da sua empresa de consultoria, forçaram Kissinger a abandonar o cargo.

Divorciado da sua primeira mulher, Ann Fleischer, em 1964, casou em 1974 com Nancy Maginnes, uma assessora do governador de Nova Iorque, Nelson Rockefeller. Teve dois filhos da sua primeira mulher.