Blitzrieg" é um termo alemão para guerra-relâmpago. Foi uma doutrina militar a nível operacional, que consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tivessem de organizar a defesa. É a analogia que faço à batalha campal que neste momento a UTSCH, a SIEVERS e a TONNJES, três empresas alemãs e líderes na produção, comercialização e distribuição de chapas de matrículas para automóveis, enfrentam de forma indirecta em Angola. Denúncias já foram feitas ao Palácio da Cidade Alta, ao embaixador alemão em Angola, à embaixadora da União Europeia em Angola e à Câmara de Comércio Angola - Alemanha. São os contornos de esquemas de favorecimento de uns e de exclusão de outros no processo de licenciamento de produção e comercialização de placas de identificação de automóveis, as chamadas chapas de matrículas. É a matéria que o NJ traz no seu Especial Informação desta edição, em que, uma vez mais, existem fortes indícios de que a lisura, o rigor, a transparência e o interesse dos cidadãos ficam beliscados e afectados em nome de interesses de grupos.