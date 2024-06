Não há sobreviventes do desastre com o avião militar que transportava o vice-Presidente do Malawi, Saulos Chilima, de 51 anos, e a antiga primeira-dama, Shanil Dzimbiri, avançou esta terça-feira, 11, o Presidente do país, Lazarus Chakwera.

Com Saulos Chilima, de 51 anos, e a antiga primeira-dama seguiam ainda a bordo mais oito pessoas, tendo todos os ocupantes perdido a vida, informou a televisão malawiana MBC.

O aparelho, um Dornier 228-202K, foi procurado por diversas equipas no terreno, incluindo grupos de militares, e as buscas concentram-se numa zona com montanhas e florestas densas, próximo da cidade de Mzuzo, onde foi agora encontrado, no meio de muito nevoeiro, a meio da manhã desta terça-feira, 11.

O avião, segundo a MBC, canal de televisão local, citado pelas agências, saiu da capital do país, Lilongwe, perto das 09:00 de segunda-feira e era esperado 45 minutos depois no aeroporto de Mzuzu, a cerca de 370 kms de distância, no norte do Malawi.

As condições meteorológicas adversas, segundo a MBC, levaram a torre do aeroporto de Mzuzu a aconselhar os pilotos do avião a regressar à capital, mas pouco depois, acrescentou o Presidente Chakwera, o controlo de tráfico aéreo perdeu o rasto ao aparelho.