Nigéria: País mais populoso de África vai ser palco de nova vaga de protestos contra o aumento do custo de vida - Manifestações agendadas para o dia da independência

Na terça-feira, as grandes cidades nigerianas, vão ser palco de novas e, ao que tudo indica, gigantescas manifestações contra o aumento do custo de vida que parece não ter limites no mais populoso pais de África e a maior economia do continente.