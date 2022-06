O Quénia vai a eleições e a presença de um homem do espectáculo não passa ao lado de ninguém, porque ninguém esquece que na Ucrânia o antigo humorista Volodymyr Zelensky saiu do palco directamente para a Presidência, estando hoje a enfrentar uma dos maiores desafios que um Chefe de Estado pode experimentar, liderar um país em guerra.

Mais: as primeiras tiradas na forma de humor nem vieram do lado de Walter Mong'are Nyambane, candidato com o apoio do partido Umoja Summit - Cimeira Umoja, que geriu um importante programa governamental ligado à juventude... a piada maior desta pré-campanha veio dos seus principais opositores e principais candidatos ao cargo, William Ruto e Raila Odinga.

Prmeiro, Ruto, e a sua equipa de campanha, elaborou um vídeo "fake" onde aproveita as origens quenianas do antigo Presidente dos EUA, Barack Obama, para, através de uma filmagem maniplada, este surge a endossar o seu apoio a este candidato num "oráculo" ou legenda destacada, estando a ser divulgado na rede social Tik Tok.

A brincadeira, todavia, não acaba aqui.

A equipa eleitoral de Raila Odinga, o outro forte candidato à eleição, deixou "sair" um vídeo onde forja uma declaração de um aliado próximo de William Ruto onde este ameaça desmembrar a Safaricom, estatal e a mais importante e maior companhia de telecomunicações do país.

Naturalmente, Obama não manifestou apoio a nenhum candidato, mas que William Ruto gosta de brincadeiras, gosta. Nem qualquer aliado de Ruto ameaçou desmembrar empresas estatais quenianas...

E o comediante é... Walter Mong'are Nyambane, que não brinca em serviço, e foi o primeiro nome a ser considerado válido pela Comissão Eleitoral Independente do Quénia (IEBC) para concorrer ao cargo.

As eleições Presidenciais/gerais do Quénia estão agendadas já para 09 de Agosto e a única certeza que existe é que Uhuru Muigai Kenyatta deixa o cargo que ocupa desde 2013.

Apesar de difícil, Mong"are, antigo comediante e membro do popular grupo de comediantes, há cerca de 20 anos, Redykyulass, depois apresentador de rádio e director de comunicação de organismos estatais autárquicos, tem a possibilidade de obter um bom resultado, podendo mesmo aproveitar a popularidade do seu antigo companheiro de actividade, o actual Presidente da Ucrânia, Zelensky, quase da mesma idade, que saltou directamente dos palcos de "stand up" e de uma séria cómica (O Servo do Povo", para liderar o país, em 2019.

Mas a sua tarefa será complicada, até porque se espera, segundo o jornal The Standard, que com ele pelo menos mais 10 candidatos disputem o cargo de Presidente do mais relevante país do Corno de África.

As eleições no Quénia são, sem excepção, sempre muito tensas e nas últimas, como o Novo Jornal noticiou na altura.